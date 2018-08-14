2018-08-14T14:58:14+03:00
Происшествия

Девять тысяч пермяков остались без электричества

Строители при раскопках повредили силовой кабель
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Во вторник, 14 августа, около трех часов дня в Индустриальном районе Перми было отключено электричество. Света не было в ТРК «Столица», домах по улицам Мира, Карпинского, Декабристов… Всего без электроснабжения остались более девяти тысяч жителей района. Как сообщили в «Пермэнерго», произошло технологическое нарушение в электросетях.

- По предварительным данным, причиной нарушения стали несанкционированные раскопки, проводимые сторонней строительной организацией, - рассказали в пресс-службе филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго». - Повреждение кабельной линии привело к отключению одной из секций на подстанции «Балатовская». В течение часа по резервным схемам были оперативно запитаны порядка двух тысяч человек. Также было восстановлено электроснабжение социально-значимых объектов.

В настоящее время аварийно-восстановительные работы продолжаются.

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