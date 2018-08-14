В Перми 18-летняя мать заколола отверткой новорожденного сына

СЕГОДНЯ 10:56 2018-08-14T10:57:03+03:00

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В Перми расследуется дело об убийстве молодой матерью своего сына. Как сообщается на сайте СУ СКР по Пермскому краю, в конце июня 2018 года в квартире в Дзержинском районе у 18-летней гражданки Киргизии начались роды.

- В квартире никого, кроме девушки, не было, - говорят в следственном комитете. - «Скорую помощь» она не вызвала. На свет появился доношенный, здоровый мальчик. Но сразу после родов девушка, «не желая внебрачного материнства», умышленно нанесла ребенку множественные удары отверткой по различным частям тела, от которых новорожденный младенец скончался на месте преступления.

В ее отношении возбудили уголовное дело по статье «убийство матерью новорожденного ребенка». Девушку ждет суд.

Ранее мы писали о том, что в Пермском крае на улице обнаружили мумифицированное тело младенца.