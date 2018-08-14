В Прикамье 24-летний парень несколько месяцев подряд грабил и избивал соседа

СЕГОДНЯ 10:34 2018-08-14T10:34:30+03:00

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В Чайковском осудили 24-летнего местного жителя, который постоянно грабил своего соседа и всячески издевался над ним.

- В декабре прошлого года молодой человек пришел в квартиру 29-летнего соседа и пытался похитить стиральную машину, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. - Девушка потерпевшего стала громко кричать. Грабитель испугался и сбежал.

В ходе расследования полицейские обнаружили, что это не первое преступление, которое молодой человек пытается совершить в отношении соседей.

- В ноябре прошлого года молодые люди совместно распивали спиртные напитки, - рассказали в ведомстве. - Парень, угрожая и применяя физическую силу, стал требовать у соседа деньги, а затем выхватил из его рук банковскую карту, с которой снял более 3 тысяч рублей. Через месяц молодой человек вломился в квартиру к соседям и, угрожая им, похитил компьютер. А через несколько дней пришел за телефоном соседа.

Но и этого молодому грабителю было мало. Как-то молодой человек вместе с двумя приятелями вновь вломился к соседу, избил его, затем посадил в машину и увез в безлюдное место. Там молодые люди потребовали у потерпевшего деньги. Когда тот отказался, рецидивисты привязали его за ногу буксировочным тросом к машине и протащили несколько метров по земле.

- Затем они привезли потерпевшего на автобусную остановку, где выкинули из автомобиля возле мусорных бачков, а затем скрылись, - сообщили в пресс-службе МВД по Пермскому краю. - Сотрудники полиции возбудили в отношении преступника уголовные дела. Суд приговорил 24-летнего молодого человека к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 10 месяцев и штрафом в размере 100 тысяч рублей.