В Перми приставы опечатали мебельный центр «Олимп»

СЕГОДНЯ 10:08 2018-08-14T10:08:11+03:00

Торговые и развлекательные центры, где были выявлены серьезные нарушения, приставы опечатали Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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Двери мебельного центра «Олимп», расположенного по адресу: улица Свиязева, 39А, опечатаны. Судебные приставы приостановили деятельность магазина из-за нарушений правил пожарной безопасности, выявленных в здании в ходе проверок.

Напомним, после трагедии в кемеровской «Зимней вишне» в Перми были проведены массовые проверки торговых и развлекательных центров. Те из них, в которых были выявлены серьезные нарушения, представляющие угрозу жизни людей, были закрыты до устранения нарушений.

- Деятельность «Олимпа» будет возобновлена после проведения в нем работ, направленных на восстановление технических требований, предъявляемых к местам массового пребывания граждан, - сообщили в пресс-службе судебных приставов.

Приставы пообещали, что будут регулярно проверять – не откроет ли руководство мебельный центр самовольно.