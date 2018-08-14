Смертельное ДТП: в Пермском районе автомобиль врезался в дерево

СЕГОДНЯ 07:55 2018-08-14T07:55:26+03:00

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В Пермском районе на 11-м километре дороги, ведущей от городской свалки к поселку Жебрии, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительной информации, 40-летний водитель автомобиля ВАЗ-111730 не справился с управлением и наехал на дерево, - рассказали в пресс-службе краевой полиции. - В результате мужчина скончался на месте. Сотрудниками полиции проводится проверка.

Напомним, аварии на этой дороге регулярно попадают в полицейские сводки. К примеру, 5 июня здесь внедорожник Grandtiger ZX Landmark лоб в лоб столкнулся с автомобилем ВАЗ-21110. Водитель внедорожника выехал на полосу встречного движения, где и врезался в отечественный автомобиль. Спасатели вытащили водителя легковушки из машины, но было поздно.

И именно здесь в 2016 году был насмерть сбит известный пермский политик, лидер местной фракции ЛДПР Сергей Митрофанов.