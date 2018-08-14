В Перми дело пьяного водителя¸ по вине которого утонули две женщины, передают в суд

СЕГОДНЯ 07:14 2018-08-14T07:15:03+03:00

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27-летний житель Добрянки обвиняется в совершении двух преступлений: нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц и управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения.

Трагедия, напомним, случилась 31 мая около шести утра. «ВАЗ» скатился в Каму с причала речного пароходства, в этот момент в салоне машины находились две женщины - 34 и 36 лет. У обеих дома остались дети - у одной двое, у второй - трое малышей.

- В ходе следствия установлено, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, находился за рулем автомобилем ВАЗ на причале, расположенном на берегу залива реки Кама, - сообщили в краевой прокуратуре. - Не справившись с управлением, он допустил съезд автомобиля в реку. Водитель успел выбраться из тонущего автомобиля, пассажиркам спастись не удалось.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу.