Светофор на перекрестке улиц Ким и Тургенева в Перми изменит свою работу

СЕГОДНЯ 07:03 2018-08-14T07:03:38+03:00

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В связи с ремонтом улицы Уральской в Мотовилихе временно изменен режим работы светофора на перекрестке улиц Ким и Тургенева.

- Решение об изменении режима работы светофорного объекта было принято после мониторинга ситуации на перекрестке, а также в связи с обращениями граждан, - сообщили в Пермской дирекции дорожного движения. - Будут изменены порядок и длительность фаз работы светофора, что позволит увеличить пропускную способность улицы.

Благодаря новому режиму на улице должно уменьшиться количество пробок, а у автомобилистов сократиться время ожидания перед светофором.

Кроме того, будут сформированы отдельные суточные режимы работы светофорного объекта на утренний и вечерний часы пик.

Напомним, ремонт улицы Уральской на участке от улицы Крупской до улицы Розалии Землячки.

начался 4 августа. Движение по ней закрыто для всех видов транспорта.