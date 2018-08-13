2018-08-13T21:01:15+03:00
Общество

В Мотовилихинском районе Перми почти 300 домов остались без газоснабжения

Аварию устраняют еще с 10 августа
Елена КОНОВА
Поделиться:
Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В пятницу, 10 августа, произошла коммунальная авария в Мотовилихинском районе Перми- микрорайоны Ива-1 и Ива Спортивная остались без газоснабжения.

- Под отключение попало 5 многоквартирных и 289 частных домов, - сообщили в пресс-службе администрации Перми. - Администрация Мотовилихинского района провела совещание с участием прокуратуры, подрядной организации, выполняющей земляные работы, и представителями ТСЖ. На совещании решался вопрос о принятии мер по устранению аварийной ситуации.

В результате было принято решение организовать демонтаж дорожных плит и поврежденного газопровода, а затем создать новый участок газопровода.

- Работы начались днем 13 августа, - добавили в ведомстве. - Повторный пуск газа в многоквартирные и индивидуальные жилые дома будет возможен после выполнения этих мероприятий. О сроках окончания работ будет сообщено дополнительно.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Опыт Пермского края в решении жилищного вопроса для детей-сирот будет использован по всей России
В Перми у трассы нашли 4-летнего мальчика
Прикамские аграрии получат дополнительные средства на приобретение дизельного топлива
Минсельхозпрод Пермского края проводит повторный отбор проектов начинающих фермеров
В Пермском крае стартовала уборочная кампания
В Перми билеты на электрички будут продавать в бывшем ресторане
Соцсети: полиция разыскивает пермяка, напавшего на ребенка
Пермскую пятиэтажку, в которой произошел взрыв газа, начали восстанавливать
Более 65 тысяч должников из Пермского края не могут уехать за границу
29-летний житель Прикамья ударил ножом своего старшего брата
В Прикамье мать, подозреваемую в убийстве 18-летней дочери, арестовали на 2 месяца
В Прикамье подорожала свекла и подешевели пиво и коньяк
Пермские таможенники перехватили крупную партию наркотиков из Голландии
31-летняя жительница Прикамья приревновала любимого и ударила его ножом
В Прикамье в реке утонул 45-летний мужчина
Матч «Молота-Прикамье» с командой из Нефтекамска «Торосом» закончился массовой дракой
В Перми в квартире произошел пожар, из дома спасли 7 человек
Жителя Прикамья осудили за повторный угон автомобиля у своего дяди
В Пермском крае УК завышала тариф на содержание и ремонт домов
В Перми экс-игрок «Амкара» и телекомментатор Евгений Савин приехал поддержать «Звезду»
В Перми найден 6-летний мальчик, пропавший в Запруде
В Перми волонтеры объявили срочный сбор по поиску 6-летнего мальчика
В Перми без воды оставалось более 46 тысяч человек
В Прикамье ищут 16-летнюю девушку, которая пропала после ссоры с бабушкой