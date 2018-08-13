В Мотовилихинском районе Перми почти 300 домов остались без газоснабжения

13 Авг. 21:01 2018-08-13T21:01:15+03:00

Аварию устраняют еще с 10 августа

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В пятницу, 10 августа, произошла коммунальная авария в Мотовилихинском районе Перми- микрорайоны Ива-1 и Ива Спортивная остались без газоснабжения.

- Под отключение попало 5 многоквартирных и 289 частных домов, - сообщили в пресс-службе администрации Перми. - Администрация Мотовилихинского района провела совещание с участием прокуратуры, подрядной организации, выполняющей земляные работы, и представителями ТСЖ. На совещании решался вопрос о принятии мер по устранению аварийной ситуации.

В результате было принято решение организовать демонтаж дорожных плит и поврежденного газопровода, а затем создать новый участок газопровода.

- Работы начались днем 13 августа, - добавили в ведомстве. - Повторный пуск газа в многоквартирные и индивидуальные жилые дома будет возможен после выполнения этих мероприятий. О сроках окончания работ будет сообщено дополнительно.