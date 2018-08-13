Опыт Пермского края в решении жилищного вопроса для детей-сирот будет использован по всей России

СЕГОДНЯ 17:15 2018-08-13T17:15:02+03:00

Изменить размер текста: A A

С 1 января 2018 года по поручению губернатора Пермского края региональным Правительством было введено ограничение по количеству квартир, которые могут быть расположены в многоквартирном доме для детей-сирот. Теперь, согласно внесенным изменениям в 665 постановление Правительства Пермского края, это не более 25% от общего количества квартир в жилом доме.

- До 1 января 2018 года ограничение составляло 50%. С начала текущего года все государственные контракты заключались уже с новым показателем - не более 25%. Наш опыт признали удачным, и в результате в прошлом месяце на федеральном уровне было принято решение обобщить его и изменить федеральные правила предоставления жилья по аналогии с нашей региональной инициативой. Так, с января 2019 года, согласно изменениям в 159 ФЗ, все соответствующие дома будут заселяться сиротами не более чем на 25%, - отметил первый заместитель председателя Правительства – министр строительства и архитекторы Пермского края Михаил Сюткин.