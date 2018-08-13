2018-08-13T17:13:33+03:00
Общество

В Перми у трассы нашли 4-летнего мальчика

Ребенок был один и шел в сторону Пермского района
Елена КОНОВА
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Фото из группы "ПСО "Поиск пропавших детей - Пермь"Фото из группы "ПСО "Поиск пропавших детей - Пермь"
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В Индустриальном районе Перми у трассы нашли 4-летнего малыша. Как сообщают в ПСО «Поиск пропавших детей», инцидент произошел еще 30 июля.

- Молодой человек Илья Новиков выезжал из Перми со стороны Нагорного по улице Леонова и увидел на трассе малыша, который брел один и все дальше удалялся от города, - сообщили в группе ПСО, - Мимо проезжали автомобили и наверняка, как и наш герой, видели, что идет совсем еще малыш. Почему никто не остановился? Почему остановился один единственный человек?

Илья передал информацию в поисково-спасательный отряд и в «скорую помощь», ребенка передали в полицию.

- На момент обнаружения мальчика еще не было заявления о пропаже малыша, - добавили волонтеры. - Родителям очень повезло, что когда они пришли подавать заявление в полицию, мальчик был уже найден живой и здоровый.

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