2018-08-13T16:29:58+03:00
Общество

В Пермском крае стартовала уборочная кампания

Сельхозтоваропроизводители Пермского края убрали озимую рожь, пшеницу и ячмень с площади 1063 га
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На полях Пермского края началась уборка зерновых культур и овощей. В уборочную кампанию на 10 августа включились шесть районов – Карагайский, Куединский, Очерский, Суксунский, Чайковский и Частинский.

«На днях сельхозпредприятия вышли на уборку озимых культур, в большинстве хозяйств состояние зерновых хорошее. Говорить об объемах урожая пока рано, но мы ожидаем, что он будет не ниже уровня прошлого года», – отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Александр Козюков.

Уборку зерновых ведут аграрии Суксунского (ООО «Овен» – обмолочено 152 га раннего ячменя), Куединского (СПК «Горд Кужим» 125 га – озимой ржи, СПК «Выль Сюрес» - 53 га озимой ржи, СПК колхоз «Новый путь» – 104 га озимой ржи, СПК Колхоз «Верный путь» – 276 га озимой ржи, ООО «СП имени Мичурина» - 107 га озимой ржи), Чайковского (ЗАО «Птицефабрика Чайковская» - 92 га озимой пшеницы), Частинского (ООО «УралАгро» –70 га озимой ржи) районов края.

Сельхозпредприятиям предстоит убрать зерновые, включая озимые, с площади 235,5 тыс. га. По данным оперативной отчетности на сегодня зерновые культуры обмолочены с площади 1063 га. Предприятия Уинского района также приступили к уборке овощей, уже собрано 137 тонн капусты и 18 тонн свеклы. Помимо этого, продолжается заготовка грубых и сочных кормов.

Справка:

По итогам 2017 года в сельскохозяйственных организациях и крестьянских фермерских хозяйствах объем производства зерновых культур составил 352,5 тыс. тонн (амбарный вес) при средней урожайности 15,2 ц/ га.

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