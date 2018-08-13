2018-08-13T15:30:30+03:00
Общество

В Перми билеты на электрички будут продавать в бывшем ресторане

Пригородные кассы вскоре покинут привокзальную площадь и переедут в сам вокзал
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Билеты на электрички будут продавать в здании вокзала, под крышейБилеты на электрички будут продавать в здании вокзала, под крышейФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Билеты на пригородные поезда больше не будут продавать в одноэтажном здании на привокзальной площади станции Пермь-II, у которого в любую погоду выстраивались очереди пассажиров. Здание касс Пермская пригородная компания пообещала освободить в течение ближайших двух недель.

Прекращение продажи билетов в здании пригородных касс обсуждалось несколько месяцев. Наконец решение принято.

- Для удобства пассажиров теперь продажа билетов на электропоезда во всех направлениях от станции Пермь-II будет осуществляться на территории вокзала главной станции региона, - сообщили в cлужбе информации Пермской пригородной компании. – Примерно до конца августа будут решены все технические вопросы переезда кассиров в обновленный блок здания вокзала.

Билетные кассы пригородных поездов будут размещены на первом этаже, на месте бывшего ресторана. Там будет намного удобнее и кассирам, и пассажирам - зимой тепло, а летом прохладно, и не страшны ливни и метели.

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