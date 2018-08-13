Соцсети: полиция разыскивает пермяка, напавшего на ребенка

СЕГОДНЯ 15:29 2018-08-13T15:29:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В соцсетях выложили ориентировку на человека, которого, якобы, разыскивает полиция. В сообщении сказано, что он напал на ребенка.

- Возраст 20-27 лет, маленького роста, короткие черные волосы, - написано в ориентировке. - Был одет в желтую футболку с рисунком, темно-синие брюки, черная обувь. Особые приметы: рана на среднем пальце правой руки.

В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что подобной информации у них нет. Но в следствии рассказали, что мужчину действительно разыскивают, потому что он угрожал маленькой девочке, но та сразу убежала. Насильственных действий сексуального характера он в отношении ребенка не совершал.

Ранее мы писали о том, что 50-летний житель Прикамья с июля 2014 года по август 2017 года совершал действия сексуального характера в отношении своих малолетних дочери и сына. Кроме того, он вел фото и видеосъемку совершаемых преступлений, снимал обнаженных детей.