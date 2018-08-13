2018-08-13T15:29:05+03:00
Происшествия

Соцсети: полиция разыскивает пермяка, напавшего на ребенка

Ориентировку выложили в одном из пабликов
Елена КОНОВА
Поделиться:
Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В соцсетях выложили ориентировку на человека, которого, якобы, разыскивает полиция. В сообщении сказано, что он напал на ребенка.

- Возраст 20-27 лет, маленького роста, короткие черные волосы, - написано в ориентировке. - Был одет в желтую футболку с рисунком, темно-синие брюки, черная обувь. Особые приметы: рана на среднем пальце правой руки.

В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что подобной информации у них нет. Но в следствии рассказали, что мужчину действительно разыскивают, потому что он угрожал маленькой девочке, но та сразу убежала. Насильственных действий сексуального характера он в отношении ребенка не совершал.

Ранее мы писали о том, что 50-летний житель Прикамья с июля 2014 года по август 2017 года совершал действия сексуального характера в отношении своих малолетних дочери и сына. Кроме того, он вел фото и видеосъемку совершаемых преступлений, снимал обнаженных детей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Опыт Пермского края в решении жилищного вопроса для детей-сирот будет использован по всей России
В Перми у трассы нашли 4-летнего мальчика
Прикамские аграрии получат дополнительные средства на приобретение дизельного топлива
Минсельхозпрод Пермского края проводит повторный отбор проектов начинающих фермеров
В Пермском крае стартовала уборочная кампания
В Перми билеты на электрички будут продавать в бывшем ресторане
Пермскую пятиэтажку, в которой произошел взрыв газа, начали восстанавливать
Более 65 тысяч должников из Пермского края не могут уехать за границу
29-летний житель Прикамья ударил ножом своего старшего брата
В Прикамье мать, подозреваемую в убийстве 18-летней дочери, арестовали на 2 месяца
В Прикамье подорожала свекла и подешевели пиво и коньяк
Пермские таможенники перехватили крупную партию наркотиков из Голландии
31-летняя жительница Прикамья приревновала любимого и ударила его ножом
В Прикамье в реке утонул 45-летний мужчина
Матч «Молота-Прикамье» с командой из Нефтекамска «Торосом» закончился массовой дракой
В Перми в квартире произошел пожар, из дома спасли 7 человек
Жителя Прикамья осудили за повторный угон автомобиля у своего дяди
В Пермском крае УК завышала тариф на содержание и ремонт домов
В Перми экс-игрок «Амкара» и телекомментатор Евгений Савин приехал поддержать «Звезду»
В Перми найден 6-летний мальчик, пропавший в Запруде
В Перми волонтеры объявили срочный сбор по поиску 6-летнего мальчика
В Перми без воды оставалось более 46 тысяч человек
В Прикамье ищут 16-летнюю девушку, которая пропала после ссоры с бабушкой