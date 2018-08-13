2018-08-13T14:37:51+03:00
Общество

Пермскую пятиэтажку, в которой произошел взрыв газа, начали восстанавливать

Работы должны закончить уже 21 сентября
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Разрушенный подъезд пятиэтажки на улице Свиязева, где несколько месяцев назад произошел взрыв газа, начали восстанавливать.

Напомним, взрыв бытового газа в пятиэтажном доме по улице Свиязева произошел вечером 23 мая. В результате ЧП в здании частично разрушились перекрытия и инженерные системы. При взрыве газа пострадали пять человек, четверых из них увезли в больницу. Их выписали уже через несколько дней после происшествия.

Как сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта, сейчас подрядная организация «Нью граунд» начала строительные работы по восстановлению несущих конструкций.

- Стоимость работ составляет 2,3 миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Подрядчик обязан завершить работы не позднее 21 сентября.

Пока жители разрушенного подъезда проживают в объектах маневренного фонда.

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