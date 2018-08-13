2018-08-13T13:32:41+03:00
Общество

Более 65 тысяч должников из Пермского края не могут уехать за границу

Совокупность их долгов - более 28 миллиардов рублей
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Судебные приставы Прикамья рассказали, что 65 тысяч жителей края не могут выехать за границу из-за долгов. В совокупности они превысили 28 миллиардов рублей.

- Но три тысячи граждан уже погасили свои долги на общую сумму более миллиарда рублей, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Теперь они могут отдыхать в других странах. Например, жительница Чусового погасила задолженность в 300 тысяч рублей, чтобы уехать на работу в Эмираты.

А еще один пермяк, который хотел отдохнуть за границей, оплатил задолженность в 100 тысяч рублей, когда узнал, что может остаться без отпуска.

- Напоминаем: во избежание неприятностей перед выездом за границу не лишним будет удостовериться в отсутствии неисполненных долговых обязательств, - сообщает пресс-служба УФССП России по Пермскому краю. - Узнать о наличии неоплаченных долгов можно на нашем официальном сайте.

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