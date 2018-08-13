29-летний житель Прикамья ударил ножом своего старшего брата

СЕГОДНЯ 10:11 2018-08-13T10:11:40+03:00

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В Березниках произошла поножовщина. Между двумя братьями, проживающими в квартире дома по улице Мира, произошла ссора. 29-летний мужчина схватил нож и ударил им своего 40-летнего брата.

- Он причинил проникающее ножевое ранение брюшной полости своему родственнику, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - Потерпевший госпитализирован, злоумышленник задержан. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

Ранее мы писали о том, что 9 мая на глазах у прохожих убили складным ножом 32-летнего парня. Как сообщили в СУ СКР по Пермскому краю, у продуктового магазина, расположенного в Индустриальном районе Перми, произошла ссора между прохожими: мужчина нанес малознакомому 32-летнему молодому человеку несколько ударов складным ножом, тот скончался на месте.