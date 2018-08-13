2018-08-13T07:57:48+03:00
Общество

В Прикамье подорожала свекла и подешевели пиво и коньяк

Пермьстат подвел итоги роста цен в июле
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Продукты в Пермском крае с начала года подорожали на 0,78 процента, сообщил Пермьстат. Больше всего цены выросли на свеклу - в 2,83 раза и морковь – в 2,62 раза. Цены на непродовольственные товары в Пермском крае с начала года выросли на 2,33 процента, услуги – на 3,17 процентов.

Сезонное снижение цен в июле сказалось на части овощей и фруктов. По сравнению с июнем подешевели помидоры и огурцы, молоко, творог и сгущенка. Но увеличилась стоимость мяса индейки, сосисок, сарделек, кур, сметану. Цена на яблоки выросла на 3,24 процента.

Дешевле по сравнению с июнем стали торты, масло оливковое, чай, майонез, масло сливочное, отечественные пиво и коньяк, яйца куриные.

Стоимость минимального набора продуктов питания в Пермском крае в июле составила 3913,15 рубля на человека.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Опыт Пермского края в решении жилищного вопроса для детей-сирот будет использован по всей России
В Перми у трассы нашли 4-летнего мальчика
Прикамские аграрии получат дополнительные средства на приобретение дизельного топлива
Минсельхозпрод Пермского края проводит повторный отбор проектов начинающих фермеров
В Пермском крае стартовала уборочная кампания
В Перми билеты на электрички будут продавать в бывшем ресторане
Соцсети: полиция разыскивает пермяка, напавшего на ребенка
Пермскую пятиэтажку, в которой произошел взрыв газа, начали восстанавливать
Более 65 тысяч должников из Пермского края не могут уехать за границу
29-летний житель Прикамья ударил ножом своего старшего брата
В Прикамье мать, подозреваемую в убийстве 18-летней дочери, арестовали на 2 месяца
Пермские таможенники перехватили крупную партию наркотиков из Голландии
31-летняя жительница Прикамья приревновала любимого и ударила его ножом
В Прикамье в реке утонул 45-летний мужчина
Матч «Молота-Прикамье» с командой из Нефтекамска «Торосом» закончился массовой дракой
В Перми в квартире произошел пожар, из дома спасли 7 человек
Жителя Прикамья осудили за повторный угон автомобиля у своего дяди
В Пермском крае УК завышала тариф на содержание и ремонт домов
В Перми экс-игрок «Амкара» и телекомментатор Евгений Савин приехал поддержать «Звезду»
В Перми найден 6-летний мальчик, пропавший в Запруде
В Перми волонтеры объявили срочный сбор по поиску 6-летнего мальчика
В Перми без воды оставалось более 46 тысяч человек
В Прикамье ищут 16-летнюю девушку, которая пропала после ссоры с бабушкой