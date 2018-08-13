2018-08-13T07:53:47+03:00
Происшествия

Пермские таможенники перехватили крупную партию наркотиков из Голландии

Их отправили почтой
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
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8 августа сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Пермской таможни перехватили посылку с наркотиками.

- В результате оперативных мероприятий был установлен факт незаконного перемещения через таможенную границу 50 таблеток, содержащих метилендиоксиметамфетамин (MDMA) и его производные, - сообщили в пресс-службе таможни. - Наркотические средства прибыли из Голландии в Россию посредством международного почтового отправления. Гражданин, получивший посылку, задержан.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Виновному грозит от 10 до 20 лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Ранее мы писали о том, что в Перми на таможне изъяли 7384 марки с портретом Гитлера.

- Посылки пришли на адрес жителя Перми, но нам не удалось с ним связаться по тем контактам, которые были указаны в декларации, - сообщили в Пермской таможнной службе. – Одну из них – с монетами – мы сразу запретили для ввоза в страну, так как она подпадает под запреты Всемирного почтового союза. Остальные переслали в Екатеринбург на экспертизу.

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