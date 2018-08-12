В Прикамье в реке утонул 45-летний мужчина

12 Авг. 19:54 2018-08-12T19:54:31+03:00

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В воскресенье, 12 августа, в Кочевском районе погиб мужчина. Около 18-50 в МЧС позвонили и сообщили, что из реки Сеполь сотрудники полиции достали тело утонувшего 45-летнего мужчины.

- Причины происшествия устанавливаются, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

Ранее мы писали о том, что в Перми нашли тело 15-летнего мальчика, утонувшего в Заозерье.Трагедия произошла еще 5 августа на необорудованном пляже в Заозерье. Подросток купался вместе со своими друзьями в месте, где купание запрещено. Вскоре мальчик начал тонуть. Многие отдыхающие бросились спасать ребенка, но не успели. Друзья сразу позвонили в службу спасения. Поиски ребенка продолжались несколько дней, пока утром 10 августа не было обнаружено тело ребенка. Следователи проводят проверку по факту гибели ребенка.