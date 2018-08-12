Жителя Прикамья осудили за повторный угон автомобиля у своего дяди

СЕГОДНЯ 08:32 2018-08-12T08:32:01+03:00

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В Краснокамске вынесли приговор в отношении ранее судимого 31-летнего жителя Верещагино.

- В начале июня мужчина, находясь в гостях у своего 44-летнего дяди, распивал с ним спиртные напитки, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. - Когда родственник заснул, злоумышленник взял ключи от его автомобиля и поехал на заправочную станцию. Однако по дороге был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции.

Выяснилось, что мужчина ехал в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав. Его доставили в полицию. В это же время дядя угонщика обратился в отделение, когда обнаружил, что автомобиля нет.

- В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что ранее племянник уже угонял автомобиль своего дяди и садился за руль в пьяном виде, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - В отношении злоумышленника по фактам угонов и повторного управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения были возбуждены уголовные дела.

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 3 годам и 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.