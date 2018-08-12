2018-08-12T07:34:34+03:00
Происшествия

В Пермском крае УК завышала тариф на содержание и ремонт домов

В отношении директора возбуждено административное дело
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
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Прокуратура города Кизела выявила нарушения в работе УК «Коспашское ЖКХ». Установлено, что с апреля по май этого года УК применяла тариф на текущее содержание и ремонт общего имущества домов в завышенном размере.

- По результатам проверки прокурором города возбуждено дело об административном правонарушении по статье «нарушение порядка ценообразования» в отношении генерального директора предприятия, - сообщили в пресс-службе прокуратуры. - Кроме того, прокуратурой генеральному директору внесено представление об устранении нарушений.

Ранее мы писали о том, что прокуратура Кишертского района Пермского края провела проверку соблюдения трудового законодательства в муниципальном унитарном предприятии «Теплоэнерго». Выявлено, что трем работникам предприятия заработная плата за май 2018 года выплачена менее, чем установленный в Пермском крае минимальный размер оплаты труда в размере 11 тысяч 163 рублей.

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