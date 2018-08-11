В Перми экс-игрок «Амкара» и телекомментатор Евгений Савин приехал поддержать «Звезду»

11 Авг. 21:20 2018-08-11T21:20:46+03:00

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Телеведущий «МАТЧ ТВ», экс-нападающий «Амкара» Евгений Савин приехал в Пермь специально для съемок своего нового проекта. Перед стадионом Савин фотографировался с болельщиками и брал у них интервью в рамках своего проекта. А во время матча активно поддерживал пермских футболистов и своего «старого» друга Алексея Попова, который руководил команду в игре с «Сызранью-2003». Главный тренер Константин Парамонов был дисквалифицирован на две игры после игры в Ульяновске с местной «Волгой».

«Звезда» владела преимуществом, нанесла втрое больше ударов по воротам и в два раза больше в створ, чем «Сызрань-2003». Однако забить пермские футболисты не смогли. В итоге – нулевая ничья 0:0.

– Ребята с каждой игрой прибавляют, в обороне играют увереннее, - отметил Алексей Попов после игры. - Надеюсь, так будет и дальше, будем играть лучше и лучше, а ребята будут «впитывать» всё, что мы им говорим.