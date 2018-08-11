В Перми найден 6-летний мальчик, пропавший в Запруде

11 Авг. 19:12 2018-08-11T19:12:08+03:00

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6-летний Денис Безумов, пропавший на велосипеде в районе 16 часов в Запруде (Мотовилихинский район), найден. Об этом нам только что сообщили волонтеры ПСО «Поиск пропавших детей». Срочный сбор отменен. Добровольцы выражут благодарность всем, кто откликнулся на помощь.

Напомним, что продолжаются поиски 16-летней девушки, которая пропала после ссоры с бабушкой. 8 августа Виктория Харитонова ушла из дома в Кунгуре и не вернулась. Девушка живет с бабушкой и сестрой в селе Филипповка Кунгурского района. Она ушла из дома 8 августа примерно в 14 часов, и до сих пор о ней нет никак известий. В тот же день бабушка написала заявление в полицию. Последний раз Вику с подругой видели в среду на кунгурской трассе у берега Сылвы. Приметы: была одета в серый кардиган, синие шорты и белую футболку.