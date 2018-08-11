2018-08-11T19:13:01+03:00
Происшествия

В Перми волонтеры объявили срочный сбор по поиску 6-летнего мальчика

Денис Безумов пропал в районе Запруда
Константин КЯКИНЕН
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фото: соцсетифото: соцсети
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Волонтеры ПСО «Поиск пропавших детей» объявил срочный сбор по поиску пропавшего 6-летнего Дениса Безумова. Район поисков – микрорайон Запруд в Мотовилихинском районе. Добровольцы собираются у отдела полиции Мотовилихинского района (ул. Уральская, 88).

По словам координатора поисков, мальчик катался на велосипеде в микрорайоне Запруд. Последний раз его видели в районе 16 часов.

Ребенок был одет в кофту камуфляжного цвета и красные сланцы.

Телефон для связи: 89024719125 - Альберт, 89128804160 – Александра

Напомним, что продолжаются поиски 16-летней девушки, которая пропала после ссоры с бабушкой. 8 августа Виктория Харитонова ушла из дома в Кунгуре и не вернулась. Девушка живет с бабушкой и сестрой в селе Филипповка Кунгурского района. Она ушла из дома 8 августа примерно в 14 часов, и до сих пор о ней нет никак известий. В тот же день бабушка написала заявление в полицию. Последний раз Вику с подругой видели в среду на кунгурской трассе у берега Сылвы. Приметы: была одета в серый кардиган, синие шорты и белую футболку.

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