В Перми без воды оставалось более 46 тысяч человек

СЕГОДНЯ 17:34 2018-08-11T17:34:54+03:00

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11 августа в микрорайонах Нагорный и Авиагородок без воды остались 347 многоквартирных жилых дома с населением 46 650 человек.

По информации ООО «Новогор-Прикамье», 5 цистерн осуществляли подвоз воды по запросу ТСЖ и управляющих компаний.

Авария устранена в 17 часов по пермскому времени, подача водоснабжения населению восстановлена в полном объеме, сообщили в пресс-службе краевого МЧС.

Ранее мы писали, что в Перми без газа остаются 500 жильцов многоквартирного дома и 250 частных домов. Восстановительные работы не проводятся, поскольку сети частные.

Причина - в микрорайоне Ива на улице Артема произошла авария на газопроводе. Газ был перекрыт для предотвращения несчастных случаев.

- Авария произошла из-за несанкционированных земляных работ, - прокомментировал ситуацию пресс-секретарь ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» Виталий Водопьянов. – Восстановительные работы мы не можем начать без разрешения собственника трубопровода, поскольку сети частные. Если бы они принадлежали нам, все было намного проще.

В ведомстве также не могли сказать о том, когда будет устранена авария.