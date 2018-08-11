2018-08-11T15:54:11+03:00
Происшествия

В Прикамье ищут 16-летнюю девушку, которая пропала после ссоры с бабушкой

8 августа Виктория Харитонова ушла из дома в Кунгуре и не вернулась
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
фото: соцсетифото: соцсети
Изменить размер текста:

В Прикамье разыскивается 16-летняя Виктория Харитонова. Девушка живет с бабушкой и сестрой в селе Филипповка Кунгурского района. Она ушла из дома 8 августа примерно в 14 часов, и до сих пор о ней нет никак известий. В тот же день бабушка написала заявление в полицию.

Родные сообщают, что девушка ушла из дома после ссоры с бабушкой. Последний раз Вику с подругой видели в среду на кунгурской трассе у берега Сылвы.

Приметы: была одета в серый кардиган, синие шорты и белую футболку.

Всех, кто что-то знает о ее местонахождении, просят сообщить информацию родственникам (+7 999 115–56–32, +7 922 334–58–24) или обратиться в полицию 02.

Ранее мы писали, что пропавшую в Перми 13-летнюю школьницу нашли. Она была в торговом центре. 8 августа девушка ушла из дома по улице Магистральной около полудня и не вернулась. На следующий день сотрудниками полиции девочка была найдена в одном из торговых центров Кировского района, недалеко от дома.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Перми без воды оставалось более 46 тысяч человек
В Перми без газа остаются 500 жильцов многоквартирного дома и 250 частных домов
В Перми пожарные вынесли из огня 79-летнего пенсионера
В Перми 21-летние парни угнали машину и попали в ДТП
В Прикамье за неделю клещи покусали 233 человека, из них 33 ребенка
В Перми Академия игровых видов спорта будет базироваться на стадионе «Звезда»
В Прикамье собирают деньги на похороны 18-летней девушки, в убийстве которой подозревают мать
Авиакомпания «Победа» открыла продажу билетов из Перми в Тбилиси
Пермяка постоянно оскорбляла бывшая теща, и он устроил дома резню
В Прикамье семейный тиран постоянно избивал свою гражданскую жену
61-летний пьяный дебошир набросился с кулаками на полицейских в пермском аэропорту
Жительницу Прикамья задержали по подозрению в убийстве 18-летней дочери
Полицейские и общественники обнаружили в Перми ларек с контрафактным алкоголем
В Перми трехлетнюю девочку на самокате сбил грузовик
В Свердловском районе Перми отремонтировали 88 остановок
В Перми нашли тело 15-летнего мальчика, утонувшего в Заозерье
На севере Прикамья осужден водитель, который насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП
В Прикамье прохожие помогли задержать грабителя пенсионеров
Житель Пермского края украл у любимой украшения на 300 тысяч рублей
Прикамские аграрии получат допсредства на приобретение дизельного топлива
В Перми в отделение Сбербанка проникли неизвестные