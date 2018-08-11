В Прикамье ищут 16-летнюю девушку, которая пропала после ссоры с бабушкой

СЕГОДНЯ 15:54 2018-08-11T15:54:11+03:00

8 августа Виктория Харитонова ушла из дома в Кунгуре и не вернулась

Изменить размер текста: A A

В Прикамье разыскивается 16-летняя Виктория Харитонова. Девушка живет с бабушкой и сестрой в селе Филипповка Кунгурского района. Она ушла из дома 8 августа примерно в 14 часов, и до сих пор о ней нет никак известий. В тот же день бабушка написала заявление в полицию.

Родные сообщают, что девушка ушла из дома после ссоры с бабушкой. Последний раз Вику с подругой видели в среду на кунгурской трассе у берега Сылвы.

Приметы: была одета в серый кардиган, синие шорты и белую футболку.

Всех, кто что-то знает о ее местонахождении, просят сообщить информацию родственникам (+7 999 115–56–32, +7 922 334–58–24) или обратиться в полицию 02.

Ранее мы писали, что пропавшую в Перми 13-летнюю школьницу нашли. Она была в торговом центре. 8 августа девушка ушла из дома по улице Магистральной около полудня и не вернулась. На следующий день сотрудниками полиции девочка была найдена в одном из торговых центров Кировского района, недалеко от дома.