В Перми без газа остаются 500 жильцов многоквартирного дома и 250 частных домов

СЕГОДНЯ 08:58 2018-08-11T08:58:42+03:00

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10 августа более 500 квартир в многоквартирном доме в микрорайоне Грибоедовский и 250 частных домов остались без газа. Причина - в микрорайоне Ива на улице Артема произошла авария на газопроводе. Газ был перекрыт для предотвращения несчастных случаев.

- Авария произошла из-за несанкционированных земляных работ, - прокомментировал ситуацию пресс-секретарь ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» Виталий Водопьянов. – Восстановительные работы мы не можем начать без разрешения собственника трубопровода, поскольку сети частные. Если бы они принадлежали нам, все было намного проще.

В ведомстве также не могли сказать о том, когда будет устранена авария.

Ранее мы сообщали, что 10 августа вечером произошел пожар в пятиэтажном доме по ул. Академика Вавилова краевой столицы. Горела квартира на третьем этаже.До приезда пожарных 39 жильцов пятиэтажки вышли на улицу. В горящей квартире оставался пенсионер. Огнеборцам удалось забраться внутрь и вынести 79-летнего пожилого мужчину, который был без сознания. Пенсионера с признаками отравления продуктами горения госпитализировали в больницу г. Перми.