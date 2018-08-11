2018-08-11T08:31:01+03:00
Происшествия

В Перми пожарные вынесли из огня 79-летнего пенсионера

39 жильцов пятиэтажного дома выбрались на улицу самостоятельно
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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10 августа вечером произошел пожар в пятиэтажном доме по ул. Академика Вавилова краевой столицы. Горела квартира на третьем этаже.

До приезда пожарных 39 жильцов пятиэтажки вышли на улицу. В горящей квартире оставался пенсионер. Огнеборцам удалось забраться внутрь и вынести 79-летнего пожилого мужчину, который был без сознания. Пенсионера с признаками отравления продуктами горения госпитализировали в больницу г. Перми.

По данным краевого МЧС, в тушении пожара 9 спасателей, 2 добровольца, 3 единицы техники. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Сгорела тумбочка на кухне. По факту пожара проводится проверка.

Ранее мы писали, что в Перми волонтеры выйдут на поиски 32-летнего мужчины, пропавшего недалеко от деревни Чуваки. Он ушел с работы 31 июля и с тех пор его местонахождение неизвестно

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