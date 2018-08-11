2018-08-11T07:39:38+03:00
Общество

В Прикамье за неделю клещи покусали 233 человека, из них 33 ребенка

Исследование членистоногих проводится в 15 лабораториях
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

С 3 по 9 августа в медицинские учреждения края обратились 233 человек, которых покусали клещи. Среди них – 33 ребенка, сообщает региональный Роспотребнадзор.

Исследование членистоногих проводится в 15 лабораториях края. Специалисты отмечают, что в Прикамье продолжается снижение клещевой активности.

С начала сезона заболеваемость клещевым энцефалитом немного выше прошлогоднего уровня, а боррелиозом чуть ниже прошлогодних показателей. Также зарегистрированы два случая заболевания энцефалитом после употребления сырого козьего молока.

В Роспотребнадзоре предупреждают, что молоко коз, овец, коров, приобретенное в частных хозяйствах можно употреблять только после кипячения. Следует подчеркнуть, что заразным является не только сырое молоко, но и продукты, приготовленные из него: творог, сметана и т.д.

Так4же отмечается, что с 16 июля начала работу по исследованию клещей лаборатория Северного филиала Центра гигиены и эпидемиологии в Пермском крае в Соликамске на ул. Кирова, 1.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Перми без воды оставалось более 46 тысяч человек
В Прикамье ищут 16-летнюю девушку, которая пропала после ссоры с бабушкой
В Перми без газа остаются 500 жильцов многоквартирного дома и 250 частных домов
В Перми пожарные вынесли из огня 79-летнего пенсионера
В Перми 21-летние парни угнали машину и попали в ДТП
В Перми Академия игровых видов спорта будет базироваться на стадионе «Звезда»
В Прикамье собирают деньги на похороны 18-летней девушки, в убийстве которой подозревают мать
Авиакомпания «Победа» открыла продажу билетов из Перми в Тбилиси
Пермяка постоянно оскорбляла бывшая теща, и он устроил дома резню
В Прикамье семейный тиран постоянно избивал свою гражданскую жену
61-летний пьяный дебошир набросился с кулаками на полицейских в пермском аэропорту
Жительницу Прикамья задержали по подозрению в убийстве 18-летней дочери
Полицейские и общественники обнаружили в Перми ларек с контрафактным алкоголем
В Перми трехлетнюю девочку на самокате сбил грузовик
В Свердловском районе Перми отремонтировали 88 остановок
В Перми нашли тело 15-летнего мальчика, утонувшего в Заозерье
На севере Прикамья осужден водитель, который насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП
В Прикамье прохожие помогли задержать грабителя пенсионеров
Житель Пермского края украл у любимой украшения на 300 тысяч рублей
Прикамские аграрии получат допсредства на приобретение дизельного топлива
В Перми в отделение Сбербанка проникли неизвестные