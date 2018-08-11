В Прикамье за неделю клещи покусали 233 человека, из них 33 ребенка

СЕГОДНЯ 07:39 2018-08-11T07:39:38+03:00

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С 3 по 9 августа в медицинские учреждения края обратились 233 человек, которых покусали клещи. Среди них – 33 ребенка, сообщает региональный Роспотребнадзор.

Исследование членистоногих проводится в 15 лабораториях края. Специалисты отмечают, что в Прикамье продолжается снижение клещевой активности.

С начала сезона заболеваемость клещевым энцефалитом немного выше прошлогоднего уровня, а боррелиозом чуть ниже прошлогодних показателей. Также зарегистрированы два случая заболевания энцефалитом после употребления сырого козьего молока.

В Роспотребнадзоре предупреждают, что молоко коз, овец, коров, приобретенное в частных хозяйствах можно употреблять только после кипячения. Следует подчеркнуть, что заразным является не только сырое молоко, но и продукты, приготовленные из него: творог, сметана и т.д.

Так4же отмечается, что с 16 июля начала работу по исследованию клещей лаборатория Северного филиала Центра гигиены и эпидемиологии в Пермском крае в Соликамске на ул. Кирова, 1.