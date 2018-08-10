2018-08-10T13:28:55+03:00
Спорт

В Перми Академия игровых видов спорта будет базироваться на стадионе «Звезда»

В ней будут обучаться 900 человек
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Пермском крае создается Академия игровых видов спорта. 1 сентября начнет свою работу отделение футбола, с 1 января 2019 года откроются отделения хоккея и волейбола. Предполагается, что в новой Академии смогут обучаться до 900 спортсменов. На начальном этапе в ней будут заниматься 450 человек, в дальнейшем планируется открыть секции еще для 450 молодых спортсменов.

В Академии будут готовить резерв для футбольного клуба «Звезда», а также хоккеистов и волейболистов. Спортсмены смогут представлять край в молодежных первенствах страны.

Как рассказал и.о. заместителя председателя Правительства Пермского края Антон Клепиков, в Академии не будут ограничиваться футболом, хоккеем и волейболом – в дальнейшем на её базе планируется развитие и других игровых видов спорта.

Академия будет базироваться на стадионе «Звезда». Тренировки также планируется проводить на площадках «Молота», «Энергии», СК им. Сухарева. Финансироваться Академия будет из бюджета Пермского края.

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