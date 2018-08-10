Авиакомпания «Победа» открыла продажу билетов из Перми в Тбилиси

СЕГОДНЯ 13:04 2018-08-10T13:04:29+03:00

Полеты будут выполняться с 29 октября по понедельникам, средам и пятницам

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9 августа авиакомпания «Победа» открыла продажу билетов на регулярные рейсы в Тбилиси из Перми. Полеты в столицу Грузии будут выполняться с 29 октября по понедельникам, средам и пятницам.

Минимальный тариф с учетом всех аэропортовых сборов составит 499 рублей. В Тбилиси будут летать самолеты Boeing 737-800.

Пассажирам, намеренным воспользоваться услугами «Победы» быть осторожными при покупке и бронировании билетов. Напомним, что авиакомпания разрешает бесплатно провозить лишь миниатюрную ручную кладь. Питание на борту отсутствует, а попытки взять свою еду в отдельном пакете могут привести к требованию сдать этот пакет в багаж за 2000 рублей. Выбор места платный, а для стимулирования покупки этой услуги может умышленно рассаживать летящих вместе пассажиров в противоположные концы салона и запрещает пересаживаться на другое место.

Напомним, 15 июня состоялся первый рейс из пермского международного аэропорта в Батуми.