2018-08-10T12:24:31+03:00
Происшествия

В Прикамье семейный тиран постоянно избивал свою гражданскую жену

Теперь любителю распускать руки грозит до трех лет лишения свободы
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Уинском районе в больницу поступила избитая 36-летняя женщина. Медики позвонили в полицию и стражи порядка начали проверку.

Женщина рассказала полицейским, что ее постоянно избивает 31-летний сожитель. В очередной раз пьяному мужчине что-то не понравилось и он начал наносить своей гражданской жене многочисленные удары по голове, лицу, спине. Мужчина уже был судим за избиение, но так не исправился.

Возбуждено уголовное дело. Семейному тирану грозит наказание до трех лет лишения свободы за истязание, сообщили в краевой полиции.

Ранее мы писали, что 61-летний пьяный дебошир набросился с кулаками на полицейских в пермском аэропорту. Его не пустили в самолет, потому что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Его доставили в дежурную комнату полиции, где он набросился с кулаками на стражей порядка. Сейчас возбуждено уголовное дело.

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