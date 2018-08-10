61-летний пьяный дебошир набросился с кулаками на полицейских в пермском аэропорту

СЕГОДНЯ 12:04 2018-08-10T12:04:52+03:00

Его не пустили в самолет

Изменить размер текста: A A

Вечером 27 июля 61-летнего пермяка не пустили в самолет в аэропорту «Большое Савино», потому что он был пьян. Нарушителя доставили в дежурную комнату полиции для составления протокола об административном правонарушении. Там он набросился на сотрудников полиции.

- Подозреваемый применил насилие, не опасное для жизни и здоровья, в отношении двух сотрудников полиции, - сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СКР.

Пермским следственным отделом на транспорте возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти. Сейчас проводятся следственные мероприятия и сбор доказательств вины мужчины.

Ранее мы писали о том. что в Перми осудили двух налетчиков, которые молотком избили хозяина квартиры и ограбили. Грабителей задержали в гостинице на окраине Екатеринбурга.Молодчиков приговорили к длительным срокам лишения свободы - к семи с половиной и восьми годам трем месяцам заключения.