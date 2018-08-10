2018-08-10T11:10:33+03:00
Общество

Полицейские и общественники обнаружили в Перми ларек с контрафактным алкоголем

Спиртосодержащую продукцию изъяли
Елена КОНОВА
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Фото предоставлено ПМЦФото предоставлено ПМЦ
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Полицейские и общественники обнаружили в Мотовилихинском районе ларек с контрафактным алкоголем. Спирт разбавляют и разливают в бутылки, замаскированные под лимонад.

Полицейские изъяли контрафактный алкоголь и ящики с пластиковой тарой. Также в ларьке обнаружили поддельный табак. Продавцу и предпринимателю грозят крупные штрафы.

- Изъятые бутылки отправятся на экспертизу, но и так понятно, что к легальному алкоголю они не имеют никакого отношения, - сообщила Юлия Богатырева, координатор проекта «Стоп-Алкоголь».

Ранее мы писали о том, что перед началом Чемпионата мира по футболу сотрудники Пермской таможни и транспортной прокуратуры провели рейд по торговым точкам краевой столицы. В ходе проверки были обнаружены контрафактные товары - 18 футболок с символикой «FIFA», спортивные брюки и футболки с символикой «Nike» в количестве 118 штук.

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