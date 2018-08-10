В Свердловском районе Перми отремонтировали 88 остановок

СЕГОДНЯ 10:42 2018-08-10T10:42:09+03:00

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В Свердловском районе краевой столицы за месяц отремонтировали практически все остановки. На 88 из 100 остановочных комплексов заменили поликарбонат, поставили новое оргстекло, отремонтировали лавочки, установили урны, покрасили конструкции.

В порядок были приведены конструкции не только на центральных улицах города: Куйбышева, Белинского, Героев Хасана, Комсомольском проспекте, но и в микрорайонах Владимирский, Юбилейный, Крохалева, Краснова.

Ранее мы писали, что в Перми общественники обнаружили нелегальный мини-рынок. Палатки располагаются прямо на тротуаре на улице Мира напротив районной администрации. По словам активистов Пермского молодежного центра, никаких разрешительных документов у предпринимателей нет. В Индустриальном районе общественники нашли еще несколько нелегальных рынков. Самый крупный - на оживленном перекрестке улиц Стахановская и Карпинского, где торговые палатки заблокировали тротуар.