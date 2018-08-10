В Перми нашли тело 15-летнего мальчика, утонувшего в Заозерье

СЕГОДНЯ 10:19 2018-08-10T10:19:41+03:00

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В Перми нашли тело утонувшего 15-летнего подростка. Трагедия произошла еще 5 августа на необорудованном пляже в Заозерье. Подросток купался вместе со своими друзьями в месте, где купание запрещено.

- Мы с родителями приехали на пляж и слышим кто-то кричит: "Помогите", - пишут очевидцы происшествия в соцсетях. - И так несколько раз. Он плыл с тремя мальчиками. Несколько раз выныривал, но затем вновь ушел под воду. Все начали кричать, помогать искать под водой, но течение было сильное, его унесло.

Многие отдыхающие бросились спасать ребенка, но не успели. Друзья сразу позвонили в службу спасения. Поиски ребенка продолжались несколько дней, пока утром 10 августа не было обнаружено тело ребенка. Следователи проводят проверку по факту гибели ребенка.

Ранее мы писали, что пропавшую в Перми 13-летнюю школьницу нашли. Она была в торговом центре.