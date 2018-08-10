На севере Прикамья осужден водитель, который насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП

СЕГОДНЯ 10:04 2018-08-10T10:04:30+03:00

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В сентябре прошлого года в Соликамске 23-летний парень на автомобиле ВАЗ-21130 на улице Всеобуча на большой скорости сбил пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте.

Водитель не оказал пострадавшему первую помощь и скрылся с места аварии. 32-летнему раненому мужчине вызвали медицинскую помощь свидетели. Однако позже он скончался в больнице от полученных травм. О случившемся в полицию сообщили очевидцы.

В ходе проверки стражи порядка выяснили, что молодой парень ездил без прав. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело.

Соликамский суд признал 23-летнего жителя поселка Тюлькино виновным и приговорил его к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, он лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на три года. Также с осужденного будет взыскано 480 тысяч рублей морального ущерба родственникам погибшего, сообщили в краевой полиции.