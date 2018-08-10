2018-08-10T09:27:11+03:00
Происшествия

В Прикамье прохожие помогли задержать грабителя пенсионеров

Они не дали молодому человеку отобрать сумку у пожилой женщины и вызвали полицию
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Губахе задержан 35-летний ранее судимый безработный, который промышлял грабежом. Поймать преступника помогли прохожие.

Днем на улице он пытался вырвать сумку у 59-летней женщины. Но прохожие помешали грабителю. Свидетели преступления позвонили в полицию и стражи порядка по горячим следам сумели задержать молодчика.

В отделе полиции выяснили, что в этот же день он пытался ограбить еще одну женщину. Около дома по ул. Коммунистической мужчина он также хотел вырвать из рук 63-летней пенсионерки сумку, но получил отпор.

Сейчас возбуждены уголовные дела по статье: "Грабеж".

Ранее мы писали, что житель Пермского края украл у любимой украшения на 300 тысяч рублей. Его задержали полицейские. Стражи порядка выяснили, что вор едет в поезде, следующим до Перми. Как только поезд остановился на станции «Тюмень», мужчину задержали

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