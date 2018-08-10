В Прикамье прохожие помогли задержать грабителя пенсионеров
В Губахе задержан 35-летний ранее судимый безработный, который промышлял грабежом. Поймать преступника помогли прохожие.
Днем на улице он пытался вырвать сумку у 59-летней женщины. Но прохожие помешали грабителю. Свидетели преступления позвонили в полицию и стражи порядка по горячим следам сумели задержать молодчика.
В отделе полиции выяснили, что в этот же день он пытался ограбить еще одну женщину. Около дома по ул. Коммунистической мужчина он также хотел вырвать из рук 63-летней пенсионерки сумку, но получил отпор.
Сейчас возбуждены уголовные дела по статье: "Грабеж".
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