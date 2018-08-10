2018-08-10T08:59:14+03:00
Происшествия

Житель Пермского края украл у любимой украшения на 300 тысяч рублей

Его задержали полицейские
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
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В полицию Тюмени обратилась женщина, которая сообщила, что ее сожитель похитил ювелирные украшения на сумму 300 тысяч рублей.

- Ориентировка на 36-летнего подозреваемого пришла транспортным полицейским, - сообщает «КП»-Тюмень». - Предполагалось, что мужчина ехал домой, в Пермский край.

Полицейские выяснили, что вор едет в поезде, следующим до Перми. Как только поезд остановился на станции «Тюмень», мужчину задержали. При нем были обнаружены ювелирные украшения: 4 цепочки, 3 крестика, 5 пар серег, 10 колец, ожерелье, браслет и подвеска.

- Все материалы в настоящее время направлены в отдел полиции Ноябрьска, где в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - сообщили в пресс-службе тюменской транспортной полиции. - Расследование продолжается.

Ранее мы писали о том, что в Перми осуждена директор управляющей компании, которая задолжала сетевикам миллион рублей.

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