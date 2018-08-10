2018-08-10T08:25:18+03:00
Общество

Прикамские аграрии получат допсредства на приобретение дизельного топлива

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Из резервного фонда Правительства России будет выделено 5 млрд рублей для возмещения расходов сельхозпроизводителей на закупку дизельного топлива. Пермский край получит 55,3 млн рублей из федерального бюджета, кроме того, предусмотрено софинансирование из краевого бюджета в размере 20,4 млн рублей.

Напомним, весной этого года значительно выросли цены на топливо, что существенно увеличило затраты аграриев в период подготовки к посевной кампании. Сельхозтоваропроизводители обращались в краевой Минселхозпрод с просьбой рассмотреть возможность частично компенсировать затраты. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края провело мониторинг дополнительных затрат, возникших из-за повышения цен. В результате в Минсельхоз РФ было направлено обращение с просьбой рассмотреть возможность оказания дополнительной финансовой помощи краевым сельхозорганизациям.

Господдержку аграрии получат до конца года.

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