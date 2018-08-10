2018-08-10T08:21:51+03:00
Происшествия

В Перми в отделение Сбербанка проникли неизвестные

Когда наряд Росгвардии прибыл на место, в помещении уже никого не было
Елена КОНОВА
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Фото из паблика "ЧП ДТП ПЕРМЬ"Фото из паблика "ЧП ДТП ПЕРМЬ"
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В соцсетях появилась информация о том, что отделение Сбербанка на улице Мира ограбили. Но, как нам сообщили в пресс-службе краевой полиции, в отделении ничего не похитили.

- Сегодня около 04.00 в полицию поступило сообщение о том, что в помещении одного из банков в Индустриальном районе, где расположены терминалы, находятся подозрительные личности, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. - На место немедленно выехал наряд Росгвардии, но в помещении никого не оказалось. Установлено, что оборудование не повреждено, денежные средства не похищены. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Ранее мы писали о том, что новая попытка ограбить банкомат в Перми попала на видео. Как стало известно «Комсомольской правде», это случилось в одном из отделений банка в доме по улице Краснополянской. На видео видно, что неизвестные в черной одежде и в масках проникают в помещение и начинают устанавливать какое-то оборудование вблизи банкомата.

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