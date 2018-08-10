В Перми осуждена директор управляющей компании, которая задолжала сетевикам 1 млн рублей

СЕГОДНЯ 07:36 2018-08-10T07:36:21+03:00

Деньги она тратила на зарплату, содержание и текущий ремонт жилого фонда

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В Индустриальном районе Перми состоялось слушание дела генерального директора управляющей компании "Жилой дом", которая причинила ущерб Пермской сетевой компании на сумму в 1 млн рублей.

Установлено, что в 2015 и 2016 годах руководитель УК умышленно не перечисляла сетевикам деньги, поступающие от жителей домов.

Средства, которые платили жители, директор УК тратила на зарплату сотрудникам, на содержание и текущий ремонт жилого фонда, на иные нужд, сообщили в краевой прокуратуре.

Суд назначил директору УК наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно с испытательным сроком 3 года. Кроме того, она на два года лишена права работать на руководящих должностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Приговор в законную силу не вступил.

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