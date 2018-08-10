В Перми осуждена директор управляющей компании, которая задолжала сетевикам 1 млн рублей
В Индустриальном районе Перми состоялось слушание дела генерального директора управляющей компании "Жилой дом", которая причинила ущерб Пермской сетевой компании на сумму в 1 млн рублей.
Установлено, что в 2015 и 2016 годах руководитель УК умышленно не перечисляла сетевикам деньги, поступающие от жителей домов.
Средства, которые платили жители, директор УК тратила на зарплату сотрудникам, на содержание и текущий ремонт жилого фонда, на иные нужд, сообщили в краевой прокуратуре.
Суд назначил директору УК наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно с испытательным сроком 3 года. Кроме того, она на два года лишена права работать на руководящих должностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Приговор в законную силу не вступил.
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