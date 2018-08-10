В Перми нанесена первая «вафельная разметка»

СЕГОДНЯ 06:33 2018-08-10T06:33:51+03:00

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В Перми на перекрестке Куйбышева и Маршрутная появилась первая «вафельная разметка». Расстояние между линиями составляет порядка двух метров, сама разметка нанесена стойкой дорожной краской. Она предназначена для обозначения участка, на который запрещается выезжать, если впереди образовался затор.

Разметка будет действовать в тестовом режиме до конца года. На перекрестке будут работать видеокамеры, фиксирующие нарушителей. Штраф за выезд на перекресток при заторе составит одну тысячу рублей.

Как отметили в Пермской дирекции дорожного движения, после оценки эффективности новой разметки будет принято решение о ее распространении на других участках.

Ранее мы писали, что в Перми иномарка вылетела с шоссе Космонавтов и врезалась в столб. 8 августа в 3.40 автомобиль FORD S-Max двигался со стороны деревни Ванюки в направлении Западного обхода. В районе дома №328/1 водитель иномарки на скорости наехал на бордюр и врезался в столб. С места ДТП водитель иномарки госпитализирован, по факту аварии проводится проверка.