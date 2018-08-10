2018-08-10T06:18:49+03:00
Спорт

Участников Пермского марафона будут кормить пастой четырех видов

За месяц до старта забега количество участников превысило 6 тысяч человек
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
Комментарии: comments1
фото: пресс-служба городской администрациифото: пресс-служба городской администрации
Изменить размер текста:

Более 6 тысяч участников из восьми стран мира из Иордании, Италии, Катара, Норвегии, России, Руанды, Таджикистана, Турции примут участие во втором международном марафоне. Самым опытным зарегистрированным участников пока является 87-летняя жительница села Черновское. Она побежит три километра. Самым маленьким – Миша из Полазны, которому исполнилось 5 месяцев. В коляске он преодолеет дистанцию в 3 км вместе с мамой, также в забеге примут участие его старшие брат и сестра.

За месяц до старта забега было представлено меню соревнований. Марафонцев будут кормить пастой. Всем участникам забегов на выбор будут предложены соба со свининой, макароны с сыром (пармезаном и моцареллой в смеси с мягким творогом), спагетти с курицей и фасолью в томатном соусе, а также фарфалле с опятами.

Также специалист по питанию, врач Анастасия Черных дала несколько советов будущим марафонцам. Ложиться спать необходимо не позднее 23:00, а вставать не позднее 07:00. Кроме того, нужно соблюдать режим питания и не делать перерывы более пяти часов между приемами пищи. Также нужно выпивать не менее восьми стаканов воды в день.

Абсолютных победителей-марафонцев среди мужчин и женщин ожидают призы в 500 тысяч рублей. По традиции мероприятие пройдет в два дня. 8 сентября – выдача стартовых пакетов, работа выставки-продажи спортивных товаров и услуг, мастер-классы, Pasta party, спортивное шоу. 9 сентября – разминка, забеги и подведение итогов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Перми Академия игровых видов спорта будет базироваться на стадионе «Звезда»
В Прикамье собирают деньги на похороны 18-летней девушки, в убийстве которой подозревают мать
Авиакомпания «Победа» открыла продажу билетов из Перми в Тбилиси
Пермяка постоянно оскорбляла бывшая теща, и он устроил дома резню
В Прикамье семейный тиран постоянно избивал свою гражданскую жену
61-летний пьяный дебошир набросился с кулаками на полицейских в пермском аэропорту
Жительницу Прикамья задержали по подозрению в убийстве 18-летней дочери
Полицейские и общественники обнаружили в Перми ларек с контрафактным алкоголем
В Перми трехлетнюю девочку на самокате сбил грузовик
В Свердловском районе Перми отремонтировали 88 остановок
В Перми нашли тело 15-летнего мальчика, утонувшего в Заозерье
На севере Прикамья осужден водитель, который насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП
В Прикамье прохожие помогли задержать грабителя пенсионеров
Житель Пермского края украл у любимой украшения на 300 тысяч рублей
Прикамские аграрии получат допсредства на приобретение дизельного топлива
В Перми в отделение Сбербанка проникли неизвестные