Участников Пермского марафона будут кормить пастой четырех видов

СЕГОДНЯ 06:18 2018-08-10T06:18:49+03:00

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Более 6 тысяч участников из восьми стран мира из Иордании, Италии, Катара, Норвегии, России, Руанды, Таджикистана, Турции примут участие во втором международном марафоне. Самым опытным зарегистрированным участников пока является 87-летняя жительница села Черновское. Она побежит три километра. Самым маленьким – Миша из Полазны, которому исполнилось 5 месяцев. В коляске он преодолеет дистанцию в 3 км вместе с мамой, также в забеге примут участие его старшие брат и сестра.

За месяц до старта забега было представлено меню соревнований. Марафонцев будут кормить пастой. Всем участникам забегов на выбор будут предложены соба со свининой, макароны с сыром (пармезаном и моцареллой в смеси с мягким творогом), спагетти с курицей и фасолью в томатном соусе, а также фарфалле с опятами.

Также специалист по питанию, врач Анастасия Черных дала несколько советов будущим марафонцам. Ложиться спать необходимо не позднее 23:00, а вставать не позднее 07:00. Кроме того, нужно соблюдать режим питания и не делать перерывы более пяти часов между приемами пищи. Также нужно выпивать не менее восьми стаканов воды в день.

Абсолютных победителей-марафонцев среди мужчин и женщин ожидают призы в 500 тысяч рублей. По традиции мероприятие пройдет в два дня. 8 сентября – выдача стартовых пакетов, работа выставки-продажи спортивных товаров и услуг, мастер-классы, Pasta party, спортивное шоу. 9 сентября – разминка, забеги и подведение итогов.