2018-08-10T06:06:11+03:00
Происшествия

Соцсети: В Березниках горел «формальдегидный» дом

Из-за едкого дыма дышать было невозможно, люди жалуются на головную боль и тошноту
Константин КЯКИНЕН
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фото: соцсетифото: соцсети
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В Березниках обсуждают поджог одного из «формальдегидных» домов в микрорайоне Усольский. По мнению пользователей соцсетей, он устроен для того, чтобы не тратить деньги на снос.

От дыма горящего дома, по словам очевидцев, начинает ужасно болеть голова и тошнит.

Ранее мы писали, что в Березниках начали сносить «формальдегидные дома». Целых восемь лет пустая «потемкинская деревня» стояла в чистом поле. Наконец ее решили снести. Конкурс на снос выиграла пермская строительная компания «МонтажСтройУрал». Строители загнали на площадку экскаваторы, бульдозеры, самосвалы. И стали крушить дома

86 двухэтажных каркасно-щитовых коттеджей построили за 1 миллиард 370 миллионов бюджетных рублей в 2010 году. В них собирались переселить жильцов из опасной зоны возле провала. Но потом их признали негодными для проживания – из-за того, что они выделяли вредный формальдегид. Уголовные дела, которые возбудили против краевого и березниковских чиновников, – прекратили за давностью срока.

В Березниках горит дом в микрорайоне Усольский.видео: ЧП Березники

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