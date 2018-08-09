2018-08-09T18:30:29+03:00
Общество

Пропавшую в Перми 13-летнюю школьницу нашли

Она была в торговом центре
Елена КОНОВА
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Пропавшая в Перми 13-летняя школьница Дарья П. нашлась. Напомним, 8 августа девушка ушла из дома по улице Магистральной около полудня и не вернулась.Девочка раньше никогда не убегала. Мама говорит, что перед этим они с Дашей не ругались. Около 22.30 она видела школьницу бегущей, в руке у нее был планшет.

В тот день мама девочки обратилась в полицию, стражи порядка начали поиски.

Как сообщили волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт", девочку нашли.

- 9 августа в 16:30 был объявлен сбор на поиски пропавшей девочки в Кировском районе города Перми, - сообщают волонтеры. - На сбор моментально откликнулось порядка 15 добровольцев отряда. Уже через час добровольцы находились на месте сбора, где последний раз видели девочку. Совместно с сотрудниками полиции девочка была найдена в одном из торговых центров Кировского района, недалеко от дома.

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