В Прикамье 32-летний молодой человек угнал «пятнашку» и угодил в аварию

9 Авг. 15:24 2018-08-09T15:24:28+03:00

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На севере Прикамья на первом километре автодороги Кочево-Мараты произошло дорожно-транспортное происшествие. Прибывшие на место стражи порядка установили, что водитель ВАЗа-21150 не справился с управлением и врезался в автомобиль ВАЗ-2101, который двигался во встречном направлении. К счастью, в ДТП никто не пострадал.

В ходе проверки выяснилось, что водитель пятнадцатой» не имеет документов на право управления, а транспортное средство находится в угоне. 32-летнего молодого человека доставили в участок. Там он рассказал, что он гулял в Кочево по ул. Рябиновой и заметил машину, хозяин которой оставил ключи в замке зажигания. ОН не смог отказать себе в удовольствие взять автомобиль и покататься.

По факту угона возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается, сообщили в краевой полиции.

Ранее мы писали, что в Прикамье юношу, угнавшего автомобиль у дедушки, отправили в воспитательную колонию. 17-летний подросток уже привлекался к уголовной ответственности за угон.