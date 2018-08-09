В Прикамье у должника арестовали автомобиль Toyota Land Cruiser

9 Авг. 14:10 2018-08-09T14:10:22+03:00

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Индивидуальный предприниматель из Александровска заключил договор на поставку пиломатериалов стоимостью почти 4 млн рублей. Однако условия контракта он не выполнил - поставил товар худшего качества и в меньшем объеме. Покупатели выставили бизнесмену претензию, но он ее проигнорировал. Тогда фирма обратилась в суд.

Согласно решению суда, предприниматель должен был возместить задолженность по договору поставки, стоимость экспертизы и госпошлины - всего около 1 млн 270 тысяч рублей.

Однако бизнесмен платить по счетам не собирался. Тогда к нему приехал судебный пристав и арестовал автомобиль Toyota Land Cruiser. Японский внедорожник был оценен в 1 млн рублей. Пока он оставлен на ответственное хранение должнику без права пользования. Мужчина предупрежден об уголовной ответственности за незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого аресту, сообщили в службе судебных приставов.