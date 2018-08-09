2018-08-09T14:10:22+03:00
Общество

В Прикамье у должника арестовали автомобиль Toyota Land Cruiser

Бизнесмен задолжал более 1 млн 270 тысяч рублей
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Индивидуальный предприниматель из Александровска заключил договор на поставку пиломатериалов стоимостью почти 4 млн рублей. Однако условия контракта он не выполнил - поставил товар худшего качества и в меньшем объеме. Покупатели выставили бизнесмену претензию, но он ее проигнорировал. Тогда фирма обратилась в суд.

Согласно решению суда, предприниматель должен был возместить задолженность по договору поставки, стоимость экспертизы и госпошлины - всего около 1 млн 270 тысяч рублей.

Однако бизнесмен платить по счетам не собирался. Тогда к нему приехал судебный пристав и арестовал автомобиль Toyota Land Cruiser. Японский внедорожник был оценен в 1 млн рублей. Пока он оставлен на ответственное хранение должнику без права пользования. Мужчина предупрежден об уголовной ответственности за незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого аресту, сообщили в службе судебных приставов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Перми Академия игровых видов спорта будет базироваться на стадионе «Звезда»
В Прикамье собирают деньги на похороны 18-летней девушки, в убийстве которой подозревают мать
Авиакомпания «Победа» открыла продажу билетов из Перми в Тбилиси
Пермяка постоянно оскорбляла бывшая теща, и он устроил дома резню
В Прикамье семейный тиран постоянно избивал свою гражданскую жену
61-летний пьяный дебошир набросился с кулаками на полицейских в пермском аэропорту
Жительницу Прикамья задержали по подозрению в убийстве 18-летней дочери
Полицейские и общественники обнаружили в Перми ларек с контрафактным алкоголем
В Перми трехлетнюю девочку на самокате сбил грузовик
В Свердловском районе Перми отремонтировали 88 остановок
В Перми нашли тело 15-летнего мальчика, утонувшего в Заозерье
На севере Прикамья осужден водитель, который насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП
В Прикамье прохожие помогли задержать грабителя пенсионеров
Житель Пермского края украл у любимой украшения на 300 тысяч рублей
Прикамские аграрии получат допсредства на приобретение дизельного топлива
В Перми в отделение Сбербанка проникли неизвестные