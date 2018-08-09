В сентябре запустят 5 новых авиарейсов из Перми

9 Авг. 13:27 2018-08-09T13:28:13+03:00

Изменить размер текста: A A

С 18 сентября открывается прямой рейс из Перми в Минеральные воды. Авиаперевозки будет выполнять авиакомпания «Победа» дважды в неделю. Первый полет запланирован на 17 сентября, последний – на 28 октября. Полеты будут выполняться на самолете Boeing 737-800 на 189 кресел.

Кроме того, Росавиация дополнила перечень субсидируемых маршрутов рейсами Пермь – Калининград для авиакомпании «ЮВТ Аэро», а также Пермь – Сургут, Пермь – Ханты-Мансийск и Пермь – Когалым для авиакомпании ЮТэйр. Первые вылеты по этим маршрутам планируются уже в сентябре.

За семь месяцев международный аэропорт «Пермь» обслужил более 850 тысяч пассажиров. В июле пермяки чаще стали летать в Анапу, Санкт-Петербург, Ноябрьск, Усинск и Геленджик. Из международных популярным направлением остается турецкая Анталья. Всего в июле было выполнено 753 вылета, сообщили в пермском аэропорту.