В сентябре запустят 5 новых авиарейсов из Перми
С 18 сентября открывается прямой рейс из Перми в Минеральные воды. Авиаперевозки будет выполнять авиакомпания «Победа» дважды в неделю. Первый полет запланирован на 17 сентября, последний – на 28 октября. Полеты будут выполняться на самолете Boeing 737-800 на 189 кресел.
Кроме того, Росавиация дополнила перечень субсидируемых маршрутов рейсами Пермь – Калининград для авиакомпании «ЮВТ Аэро», а также Пермь – Сургут, Пермь – Ханты-Мансийск и Пермь – Когалым для авиакомпании ЮТэйр. Первые вылеты по этим маршрутам планируются уже в сентябре.
За семь месяцев международный аэропорт «Пермь» обслужил более 850 тысяч пассажиров. В июле пермяки чаще стали летать в Анапу, Санкт-Петербург, Ноябрьск, Усинск и Геленджик. Из международных популярным направлением остается турецкая Анталья. Всего в июле было выполнено 753 вылета, сообщили в пермском аэропорту.