В Перми иномарка вылетела с шоссе Космонавтов и врезалась в столб
8 августа в 3.40 автомобиль FORD S-Max двигался со стороны деревни Ванюки в направлении Западного обхода. В районе дома №328/1 водитель иномарки на скорости наехал на бордюр и врезался в столб.
С места ДТП водитель иномарки госпитализирован, по факту аварии проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в пермском управлении ГИБДД.
Ранее мы писали, что в Индустриальном районе краевой столицы на Гамовском тракте водитель автомобиля Volkswagen Golf на перекрестке с Соколовским трактом сбил 70-летнего велосипедиста. Пожилой мужчина, по предварительным данным, поворачивал налево и попал под машину. Пенсионер госпитализирован в больницу. По факту аварии проводится проверка. Всего за 7 месяцев в Перми зарегистрировано более 40 ДТП с участием велосипедистов, в которых 1 человек погиб и более 40 пострадало.