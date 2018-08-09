2018-08-09T13:07:08+03:00
Происшествия

В Перми иномарка вылетела с шоссе Космонавтов и врезалась в столб

Водитель госпитализирован
Константин КЯКИНЕН
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фото: ГИБДД г.Пермифото: ГИБДД г.Перми
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8 августа в 3.40 автомобиль FORD S-Max двигался со стороны деревни Ванюки в направлении Западного обхода. В районе дома №328/1 водитель иномарки на скорости наехал на бордюр и врезался в столб.

С места ДТП водитель иномарки госпитализирован, по факту аварии проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в пермском управлении ГИБДД.

Ранее мы писали, что в Индустриальном районе краевой столицы на Гамовском тракте водитель автомобиля Volkswagen Golf на перекрестке с Соколовским трактом сбил 70-летнего велосипедиста. Пожилой мужчина, по предварительным данным, поворачивал налево и попал под машину. Пенсионер госпитализирован в больницу. По факту аварии проводится проверка. Всего за 7 месяцев в Перми зарегистрировано более 40 ДТП с участием велосипедистов, в которых 1 человек погиб и более 40 пострадало.

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